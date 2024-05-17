Страны НАТО допускают возможность отправки войск на Украину «рано или поздно», сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного источника из оборонного ведомства одной из стран Североатлантического альянса.
Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину
Комментарии
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фарид сабиров
Вот в этом случае и надо применить технику и бомбы из неядерного арсенала что испытывали на учениях. И бомбить так что бы они разлетелись на молекулы. Что бы и хорониться ничего не осталось.
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19 час.
Misha Glusch
утилизировать этих инструхторов прямо на границе в свиновозах или в море
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18 час.
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