Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

Страны НАТО допускают возможность отправки войск на Украину «рано или поздно», сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного источника из оборонного ведомства одной из стран Североатлантического альянса.

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Комментарии
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фарид сабиров
Вот в этом случае и надо применить технику и бомбы из неядерного арсенала что испытывали на учениях. И бомбить так что бы они разлетелись на молекулы. Что бы и хорониться ничего не осталось.
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19 час.
Misha Glusch
утилизировать этих инструхторов прямо на границе в свиновозах или в море
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18 час.

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