«Согласны они с властью или нет…»: близкий друг Меладзе поведал о безбедной жизни артистов, осудивших Россию

В последнее время Валерию Меладзе достается не на шутку. Поначалу певец подвергся жесткой критике из-за своей политической позиции, ну а теперь еще и стали ходить слухи о проблемах в семье.
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