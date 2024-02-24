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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева

Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева

«Уход из жизни Вячеслава Михайловича - это тяжелая утрата для нашей страны. На протяжении нескольких десятилетий он возглавлял судейский корпус Российской Федерации.

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Комментарии
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Олег Самойлов
К сожалению все мы смертны... И каждый проживет столько, сколько ему отпущено Всевышним...  Даже Кощей Бессмертный и тот изволил преставиться...
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