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Челябинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Станислава Лема

Челябинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Станислава Лема

Она приурочена к столетию со дня рождения известного философа и футуролога. С 9 июня по 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска проходит выставка в честь столетия польского писателя, философа и футуролога Станислава Лема, чьи размышления о будущем не теряют актуальности и по сей день.

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