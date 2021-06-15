Челябинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Станислава Лема

Она приурочена к столетию со дня рождения известного философа и футуролога. С 9 июня по 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска проходит выставка в честь столетия польского писателя, философа и футуролога Станислава Лема, чьи размышления о будущем не теряют актуальности и по сей день.
Популярные статьи
- Эксперт Чэнь Ицзюнь назвал отказ России от доллара «насмешкой американской гегемонии»
- Портал Avia.pro: российские военные могут уничтожить эсминец США Ross в случае его вторжения в границы Крыма
- Avia.pro: украинский ударный дрон Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам Крыма со стороны Черного моря
Свежие комментарии