Пятый день атак на танкеры в Азовском море вынудил Россию готовить ответ

Как сообщили «Царьград» и «Газета.Ru», на фоне серии атак украинских формирований на танкеры в Азовском и Чёрном морях первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости жёстких мер для защиты российского судоходства.