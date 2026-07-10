Пятый день атак на танкеры в Азовском море вынудил Россию готовить ответ

Как сообщили «Царьград» и «Газета.Ru», на фоне серии атак украинских формирований на танкеры в Азовском и Чёрном морях первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости жёстких мер для защиты российского судоходства.
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