Новые нацпроекты, расширение Трампа на северо-восток и Путин – политик года

В России обсудили запуск новых нацпроектов, Дональд Трамп объявил о притязаниях на Канаду, Мексику и Гренландию, половина россиян считает Владимира Путина политиком 2024 года, в Калифорнии масштабные пожары, в Татарстане увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.