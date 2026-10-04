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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Самые дорогие квартиры Москвы: что предлагают за 3 миллиарда рублей?

Самые дорогие квартиры Москвы: что предлагают за 3 миллиарда рублей?

Цены на жилую недвижимость в центре Москвы пробили уже все возможные психологические отметки. В сентябре 2026 года аналитики вновь оценили верхний сегмент вторичного рынка столицы и нашли три квартиры по цене острова в океане.

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