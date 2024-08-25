Стать крепостью!

С утра открыла ленту и узрела, что пан Дуров, который ни разу не пророссийский и вообще системный либерал дополучался граждансв сел с размаху сразу на два стула был арестован во Франции - а мог бы спокойно жить в Москве как Сноуден.
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