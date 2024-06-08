Самолеты из обновленного аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ

Самолеты из Сухума будут летать в семь городов России, как только откроется аэропорт. Об этом в субботу, 8 июня, заявил президент Абхазии Аслан Бжания «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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