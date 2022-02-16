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Джо Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Что заявил: – американцы не враги...

Джо Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Что заявил: – американцы не враги...

Джо Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Что заявил: — американцы не враги русскому народу; — США не имеет подтверждения отвода российских войск от границы; — НАТО не будет посылать своих солдат, чтобы воевать на Украине; — США продолжает дипломатические консультации с нашими партнерами; — все американцы должны уехать сейчас, пока на Украине всё ещё безопасно; — США готовы к введению жёстких санкций, если Россия предпримет следующие шаги в сторону эскалации; — "У России и США всё ещё есть выбор.

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