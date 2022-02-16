Джо Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Что заявил: — американцы не враги русскому народу; — США не имеет подтверждения отвода российских войск от границы; — НАТО не будет посылать своих солдат, чтобы воевать на Украине; — США продолжает дипломатические консультации с нашими партнерами; — все американцы должны уехать сейчас, пока на Украине всё ещё безопасно; — США готовы к введению жёстких санкций, если Россия предпримет следующие шаги в сторону эскалации; — "У России и США всё ещё есть выбор.