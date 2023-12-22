Направление "Москва-Смоленск" в 2023 году стало одним из самых популярных

Путешествия в столицу региона вошли в топ-20 любимых маршрутов россиян Средний чек за ж/д билет внутри страны в 2023 году у путешественников составляет 2 746 рублей в одну сторону, за рубеж - 4 539 рублей в одну сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии