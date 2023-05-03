Аргументы недели

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Полковник запаса Коротченко: Польша стремится стать ключевым игроком в ЕС

Польша стремится стать одной из ведущих стран Евросоюза и НАТО, и для этого создает мощные Вооруженные силы.

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