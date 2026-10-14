В соседней с Владимирской Рязанской области сбили 23 БПЛА ВСУ

Всего за сутки над Рязанской и Саратовской областями нейтрализованы 91 беспилотник ВСУ.В соседней с Владимирской Рязанской области на 18:00 14 октября силы ПВО России сбили 23 БПЛА ВСУ.
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