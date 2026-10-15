На выставке «Дорога-2026» губернатор Вениамин Кондратьев представил данные о дорожном фонде региона на 2026 год и сообщил о досрочном завершении ремонта трассы между станицами Выселки и Кирпильская, на который было направлено 718,6 млн рублей.
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