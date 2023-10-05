«Зеркало недели»: В Херсоне раздались взрывы

В Сети распространилась информация о сериях из множества мощнейших взрывов, которые оказались слышны проживающим на территории оккупированного войсками нацистских формирований киевского режима населённого пункта Херсон гражданам.
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