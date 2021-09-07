Три справедливых решения Иосифа Виссарионовича Сталина

Политика как она естьПолитикаТри справедливых решения Иосифа Виссарионовича Сталина Сегодня приведу три случая из жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, которые хорошо его характеризуют.Вернуться к статье225НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений КовальЧуковскийПри всём, при том, 37 год Ему простить НЕЛЬЗЯ!Aнатолий РайковЭто вы о чём?ИИринаА почему ? Потому что ваша преступная антисоветско-русофобская клика захватила СССР ,и объявила себя "ни в чем и никогда не виновной "?ММарияСталин, как руководитель, был просто обязан защитить государство от 5-й колонны. Заговор-то генералов был!Александр ДонигевичА в 53 ему НЕ дали возможностиАлександр ДонигевичДОГАДАЙСЯ САМ ....Александр ДонигевичВсе захотели стать атаманами, НО ПОЛУЧИЛИСЬ ДАЖЕ не "атаманчики "Александр ДонигевичИ была кучка коррупционеров и казнокрадовМГМалик ГумеровПотомки недобитков русофобов , троцкистов, либерастов , прозападников , власовцев , приспособленцы и каръеристы и пр. шваль в 90-е вылезли на свет как дерьмо из проруби , оккупировали страну и власть и сегодня грабят и сдают страну-народ ! Простить за мягкотелость , что пожалел , не добил врагов .. ?Aнатолий РайковБабке угадке такие вопросы можешь задавать.Вы всё враньё про Сталина собираете,а про настоящих убийц и писателей сказочниках вы почему то упорно молчите.А потрудитесь вы рассказать про Хрущёва,про Солженицына.Или вам имя Сталина больше беспокоит? https://youtu.be/e0ln4I9hWU8Велес СтальновCлышь ты мразь жидовская!!!!! Да за 37 год, тов. Сталину нужно дать 5 звезд Героя Советского Союза!!!! И только за то что он размазал по стене))))) всю вашу жидовскую мечту, о рабах, по 100.000. сто тысяч, на каждого еврея)))) Тысячилетнюю мечту)))) Низкий поклон, тебе тов. Сталин.!!!!!! Нам вас, и таких как вы ооочень не хватает!!!!!Велес СтальновЗаговор генералов, это следствие))) А предтеча???? Это мечта жидовни, владеть всем миром. Миговая Геволюция происходит и сейчас))) Но теперь всем видны куловоды, жиды-сионисты, первая мафия в мире. Теперь для рукодельников((( Рецепт изготовления мацы. Берется ингридиент, мальчика крови не еврея, да да . ТО есть гоя. И замешивается в тесто. У кого будут вопросы???? Могу рассказать)))БОБорис ОсиповАндрей БалашовКак бы не ругали И.В. Сталина - он создал то, что после его смерти простояло почти 40 лет - СССР... Кто из руководителей нашей страны сделал столько для народа: в СССР карточная система была отменена раньше чем в Великобритании! На него льют грязь тоннами... а что номенклатуру после его смерти отменили? Она только расцвела пышным цветом!Николай СмирновХрущёв поставил партноменклатуру, выше секретаря обкома, над законом. МВД и КГБ, без разрешения ЦК КПСС, не имели права вести в отношении их и членов их семей следствие и заводить на них уголовные дела, какие бы преступления они не совершили.СГСергей Гре_вСталин БЫЛ ПРАВ ВО ВСЁМ!!!!ГГеннадийНе было и не будет, чтобы ПРАВИТЕЛЬ был прав ВО ВСЁМ!ГГеннадийВам хочется в это верить?АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВНЕ ПО ТАКИМ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...Велес СтальновРелигия и есть политика, как нам всучили бога христа???? Огнем и мечом. Из 8 миллионов в живых осталось, 4 миллиона человек. А крестил огнем и мечом , иуда, жидовская. Подсадили красивую жидовку царю, Игорю, не знал он жидовских законов. Что??? От матери жидовской идет ирод. Вот и вырастила она на грех Игоря и России Матушки, Змеюку, подколодную хитрую.Велес СтальновИ воспитала она его в жидовских традициях. Не приснилось, же князю, во сне будущее крещение!"!!!!!Помните жители земли, от евреев чистокровных, нам идут все проблемы.Они шли идут и будут идти. Если мы не возьмемся за ум разум, и не уберем этого беса из нашей жизни!!!! Сейчас оочень много негативной информации. И прав был, писатель тов. Гоголь))) Не смотрите вию в глаза!!!!! вий это бес жидовской!!!!Велес СтальновДалее, оочень много идет информации, конкретно от бесов, от вия. И не грамотный особенно молодой разум, молодое поколение впитывает, это жидовское вийское говно. Поэтому, постарайтесь, в любое время, впитывать, только положительные источники. жидятина и вий, за тысячелетия научились владеть, не всеми конечно, но особо- впечатлительными особами))))Комментировать
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