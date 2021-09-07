Политика как она есть

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Три справедливых решения Иосифа Виссарионовича Сталина

Три справедливых решения Иосифа Виссарионовича Сталина

Сегодня приведу три случая из жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, которые хорошо его характеризуют.

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Евгений КовальЧуковский
При всём, при том, 37 год Ему простить НЕЛЬЗЯ!
Aнатолий Райков
Это вы о чём?
Ирина
А почему ? Потому что ваша преступная антисоветско-русофобская клика захватила СССР ,и объявила себя "ни в чем и никогда не виновной "?
Мария
Сталин, как руководитель, был просто обязан защитить государство от 5-й колонны. Заговор-то генералов был!
Александр Донигевич
А в 53 ему НЕ дали возможности
Александр Донигевич
ДОГАДАЙСЯ САМ ....
Александр Донигевич
Все захотели стать атаманами, НО ПОЛУЧИЛИСЬ ДАЖЕ не "атаманчики "
Александр Донигевич
И была кучка коррупционеров и казнокрадов
Малик Гумеров
Потомки недобитков русофобов , троцкистов, либерастов , прозападников , власовцев , приспособленцы и каръеристы и пр. шваль в 90-е вылезли на свет как дерьмо из проруби , оккупировали страну и власть и сегодня грабят и сдают страну-народ ! Простить за мягкотелость , что пожалел , не добил врагов .. ?
Aнатолий Райков
Бабке угадке такие вопросы можешь задавать.Вы всё враньё про Сталина собираете,а про настоящих убийц и писателей сказочниках вы почему то упорно молчите.А потрудитесь вы рассказать про Хрущёва,про Солженицына.Или вам имя Сталина больше беспокоит? https://youtu.be/e0ln4I9hWU8
Велес Стальнов
Cлышь ты мразь жидовская!!!!! Да за 37 год, тов. Сталину нужно дать 5 звезд Героя Советского Союза!!!! И только за то что он размазал по стене))))) всю вашу жидовскую мечту, о рабах, по 100.000. сто тысяч, на каждого еврея)))) Тысячилетнюю мечту)))) Низкий поклон, тебе тов. Сталин.!!!!!! Нам вас, и таких как вы ооочень не хватает!!!!!
Велес Стальнов
Заговор генералов, это следствие))) А предтеча???? Это мечта жидовни, владеть всем миром. Миговая Геволюция происходит и сейчас))) Но теперь всем видны куловоды, жиды-сионисты, первая мафия в мире. Теперь для рукодельников((( Рецепт изготовления мацы. Берется ингридиент, мальчика крови не еврея, да да . ТО есть гоя. И замешивается в тесто. У кого будут вопросы???? Могу рассказать)))
Борис Осипов
Андрей Балашов
Как бы не ругали И.В. Сталина - он создал то, что после его смерти простояло почти 40 лет - СССР... Кто из руководителей нашей страны сделал столько для народа: в СССР карточная система была отменена раньше чем в Великобритании! На него льют грязь тоннами... а что номенклатуру после его смерти отменили? Она только расцвела пышным цветом!
Николай Смирнов
Хрущёв поставил партноменклатуру, выше секретаря обкома, над законом. МВД и КГБ, без разрешения ЦК КПСС, не имели права вести в отношении их и членов их семей следствие и заводить на них уголовные дела, какие бы преступления они не совершили.
Сергей Гре_в
Сталин БЫЛ ПРАВ ВО ВСЁМ!!!!
Геннадий
Не было и не будет, чтобы ПРАВИТЕЛЬ был прав ВО ВСЁМ!
Геннадий
Вам хочется в это верить?
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
НЕ ПО ТАКИМ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...
Велес Стальнов
Религия и есть политика, как нам всучили бога христа???? Огнем и мечом. Из 8 миллионов в живых осталось, 4 миллиона человек. А крестил огнем и мечом , иуда, жидовская. Подсадили красивую жидовку царю, Игорю, не знал он жидовских законов. Что??? От матери жидовской идет ирод. Вот и вырастила она на грех Игоря и России Матушки, Змеюку, подколодную хитрую.
Велес Стальнов
И воспитала она его в жидовских традициях. Не приснилось, же князю, во сне будущее крещение!"!!!!!Помните жители земли, от евреев чистокровных, нам идут все проблемы.Они шли идут и будут идти. Если мы не возьмемся за ум разум, и не уберем этого беса из нашей жизни!!!! Сейчас оочень много негативной информации. И прав был, писатель тов. Гоголь))) Не смотрите вию в глаза!!!!! вий это бес жидовской!!!!
Велес Стальнов
Далее, оочень много идет информации, конкретно от бесов, от вия. И не грамотный особенно молодой разум, молодое поколение впитывает, это жидовское вийское говно. Поэтому, постарайтесь, в любое время, впитывать, только положительные источники. жидятина и вий, за тысячелетия научились владеть, не всеми конечно, но особо- впечатлительными особами))))

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