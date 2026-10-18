За минувшие сутки белорусские правоохранители зарегистрировали 18 киберпреступлений и задержали курьера телефонных аферистов, а подразделение МВД остановило переводы на 10 иностранных платёжных реквизитов, использовавшихся злоумышленниками.
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