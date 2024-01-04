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Хави о 2:1 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» играла на победу и заслуженно выиграла»

Хави о 2:1 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» играла на победу и заслуженно выиграла»

«Барселона» выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.

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