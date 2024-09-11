В Филевском парке построят дом для переселения по реновации – Княжевская

На западе столицы в районе Филевский Парк появится еще одна новостройка по программе реновации. Градостроительный план выпущен для земельного участка площадью 0,34 га по адресу: Береговой проезд, з/у 9/1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии