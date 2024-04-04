Макрон вступает в войну с Россией? Захарова раскрыла апрельские планы Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон готов вступить в прямое военное противостояние с Россией. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв апрельские планы Парижа, который уже готовит свои войска.
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