Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция столкнулась с переломным моментом после теракта под Парижем, где злоумышленник из автоматического оружия расстрелял людей, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали, включая 12-летнюю девочку.