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Закон и Порядок

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Мне вот интересно, что бы сама Поплавская делала в этом случае? Документы, путевки, деньги в ручной клади. На неё и её сыновей. Мозги, где? Даже из горящего дома в первую очередь - дети, документы, деньги..

Мне вот интересно, что бы сама Поплавская делала в этом случае? Документы, путевки, деньги в ручной клади. На неё и её сыновей. Мозги, где? Даже из горящего дома в первую очередь - дети, документы, деньги..

ФОТО: коллаж Царьграда "Вводить уголовную ответственность". Яна Поплавская призвала к особым мерам после ЧП с самолётом в Анталье: актриса возмущена поведением некоторых пассажиров во время эвакуации из горящего воздушного судна.

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