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"Верховенство права? Не, не слышали": О скандале с Кадыровым высказался Коц. Ключевым оказалась даже не грубость

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Чеченский парень с "братьями" устраивал погромы в Москве, избивая прохожих, но за это ему ничего не будет - за него "впрягся" лично глава Чечни, раскритиковавший Бастрыкина и Колокольцева.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Мы что-то пропустили? У нас ДВОЕВЛАСТИЕ????
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11 час.
Владимир Петросов
Кадыров так высказался не от большого &quot;дон&quot; ума. Обыкновенный смотрящий &quot;дон&quot; в Чечне.
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7 час.
Silver Kont
Когда аульных ишаков будут пиZдить по полной, а после 14 лет отправлять на &quot;малолетку&quot;, где их будут опускать по полной, тогда власть получит уважение и респект граждан...
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