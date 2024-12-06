"Верховенство права? Не, не слышали": О скандале с Кадыровым высказался Коц. Ключевым оказалась даже не грубость

Кадыров так высказался не от большого "дон" ума. Обыкновенный смотрящий "дон" в Чечне.

Silver Kont

Когда аульных ишаков будут пиZдить по полной, а после 14 лет отправлять на "малолетку", где их будут опускать по полной, тогда власть получит уважение и респект граждан...