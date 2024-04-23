Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реке Майзас

В Кыштовском районе уровень воды в реке Майзас может достигнуть опасных отметок. На реке Майзас в районе села Верх-Майзас в Кыштовском районе ожидается подъем уровня воды до критических отметок, при которых возможно подтопление территорий.
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