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В правительстве Новосибирской области обсудили перспективы развития новосибирско-белорусских отношений

В правительстве Новосибирской области обсудили перспективы развития новосибирско-белорусских отношений

Губернатор Андрей Травников, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич и первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада приветствовали новосибирцев в зале имени Арнольда Каца во время грандиозного концерта ко дню белорусской культуры.

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