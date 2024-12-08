В Египте археологи нашли монеты с изображением Клеопатры

Монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины в царской короне, изготовленный из белого мрамора, обнаружили археологи, производя раскопки на севере Египта около Александрии, сообщает 9 декабря пресс-служба министерства туризма и древностей страны.
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