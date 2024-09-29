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Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Реал» приблизился к лидеру на 1 очко. Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее»

– Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее. Я всегда мыслю позитивно, мы приблизились к лидеру на очко, находимся в хорошей форме и уже думаем об игре в среду.

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