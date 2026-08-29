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Царьград

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NTSB выявило причину инцидента с вертолетом Трампа в августе

NTSB выявило причину инцидента с вертолетом Трампа в августе

В начале августа радиоперебои у Белого дома привели к инциденту с вертолетом Дональда Трампа. Marine One сблизился с гражданским самолетом из-за невнимательности диспетчеров.

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