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Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель

Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель

Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель Юлия СоколоваУкраина может оказаться на пороге капитуляции, если российская армия в ближайшие недели установит контроль над ключевыми городами востока.

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