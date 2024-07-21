Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель Юлия СоколоваУкраина может оказаться на пороге капитуляции, если российская армия в ближайшие недели установит контроль над ключевыми городами востока.
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