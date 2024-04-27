Обновлённая энциклопедия «Рувики 3.0» будет запущена в сентябре

Директор по развитию интернет-энциклопедии «Рувики» Вячеслав Умановский в ходе XIV Уральского медиафорума в Екатеринбурге рассказал, что обновлённую версию российской энциклопедии планируют запустить в сентябре текущего года.
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