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«Cиськи и губы делать не надо, но при этом ты старая и некрасивая». Жена Карпина упрекнула «недомужчин»

«Cиськи и губы делать не надо, но при этом ты старая и некрасивая». Жена Карпина упрекнула «недомужчин»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, посмотрела фильм «Субстанция» и поделился с подписчиками мыслями, которые остались у нее после просмотра боди-хоррора с Деми Мур в главной роли.

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