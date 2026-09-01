Александр Вучич утвердил нейтралитет и самостоятельность Сербии

На конференции в Белграде, посвящённой 65-летию Движения неприсоединения, Александр Вучич подтвердил, что Сербия остаётся приверженной курсу на самостоятельность и военный нейтралитет, продолжая укреплять связи по всему миру и призывая НАТО к прекращению насилия в Косово.