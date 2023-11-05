Какая толщина песков в пустыне, и зачем Арабские Эмираты завозят песок из-за границы

Пустыни сами по себе бывают очень разные. В некоторых из них дюн и барханов из песка нет вовсе. Хотя в обывательском сознании пустыня плотно ассоциируется с жарким климатом, с точки зрения географии ледники и тундры – это тоже пустыни.