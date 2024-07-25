Аналитик Блэк о мирных шагах по Украине: оборонка США просто так не сдастся

На данном этапе развития украинского конфликта нет понимания, как на слова о мирных переговорах по Украине отреагируют политические лидеры США, однако очевидно, что американский ВПК и миллиардеры с Уолл-Стрит "не сдадутся" легко.
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