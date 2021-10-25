Время узнать правду!

7 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Сахаров в гробу перевернулся. Он не подозревал, что сегодня называется "свободой мысли" называется чтение листовок от..."Мандела в одном ...
  • Олег Самойлов
    Как только мразь и падаль вздрочнулись, значит Наш говорит и делает ВСЁ правильно!Реакция на Валдай...
  • Александр Бабков
    Да не уж то Миронов сразу поумнел?ПФР хотят убрать,...

Найдет ли Россия силы ответить на «военное освоение Украины» Западом

Найдет ли Россия силы ответить на «военное освоение Украины» Западом

Выступление президента России Владимира Путина на очередном дискуссионном форуме «Валдай» будучи, по большей части, посвящённое вопросам, относящимся к наиболее глобальным проблемам современного мироздания, не обошло стороной и «украинскую тему».

Вернуться к статье
11
Обсудить
Александр
Обнуленный конечно струсит как в 2014г. побоявшись сказать Б .

Картина дня

наверх