Мы продолжаем наш телемарафон «Спасибо за Победу!». Впереди ещё много интересного. Нас ждут сюжеты, гости и прямые включения из городов-героев.
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Мы продолжаем наш телемарафон «Спасибо за Победу!». Впереди ещё много интересного. Нас ждут сюжеты, гости и прямые включения из городов-героев.