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Domino’s Pizza: «Мы доставили 489 297 478 пицц с тех пор, как «Тоттенхэм» в последний раз забил гол в АПЛ»

Международная сеть пиццерий потроллила «Тоттенхэм» после очередного безголевого матча в АПЛ. Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Эвертоном» в 4-м туре чемпионата Англии (0:0).

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