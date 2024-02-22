Мишустин: роста безработицы в РФ под давлением санкций удалось избежать

В ситуации санкционного давления России удалось преодолеть рост безработицы. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что решающую роль в этом сыграли правительственные программы, включая программы переподготовки кадров, сообщается в четверг, 22 февраля.
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