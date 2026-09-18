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FiNE NEWS

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Нашли! Тело российского моряка с повреждённого судна Hercules Star доставят домой

Вот это новость, от которой на душе становится чуть легче! Власти ОАЭ нашли тело российского моряка, который считался пропавшим без вести после серьёзного инцидента с судном Hercules Star у берегов Дубая.

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