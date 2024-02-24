Котопёс недели: станьте хозяином роскошной кошки Ирис или удивительного пса Потапа

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми. фото: выставка «Надо брать зимой»Прежде чем рассказать про Ириса и Потапа, мы хотим обратить ваше внимание, что эти шикарные ребята примут участие в выставке-пристройстве «Надо брать зимой» фонда «Вирта».
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