Котопёс недели: станьте хозяином роскошной кошки Ирис или удивительного пса Потапа

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми. фото: выставка «Надо брать зимой»Прежде чем рассказать про Ириса и Потапа, мы хотим обратить ваше внимание, что эти шикарные ребята примут участие в выставке-пристройстве «Надо брать зимой» фонда «Вирта».