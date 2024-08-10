Politico: союзники дали Украине «зеленый свет» на атаку Курской области.

Запад одобрил атаку Украины на Курскую область – об этом сообщает издание Politico.Прежде, чем атаковать приграничные районы Курской области, армия Украины получила поддержку Запада, в первую очередь – Германии и США.
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