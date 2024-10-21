Мясников предупредил о крупнейшей медицинской угрозе за последнее столетие

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Мир возвращается в эпоху, предшествующую открытию пенициллина. Снижение эффективности антибиотиков является крупнейшей медицинской угрозой последнего столетия, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
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