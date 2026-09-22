Erdogan wants to deprive Russia, the United States, China, Britain and France of the right of veto in the UN Security Council

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has called for a large—scale reform of the UN, under which the "Permanent Five " in the Organization's Security Council - Russia, the United States, China, Britain and France - should be deprived of the right of veto.
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