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The Eurasia Daily news agency

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Erdogan wants to deprive Russia, the United States, China, Britain and France of the right of veto in the UN Security Council

Erdogan wants to deprive Russia, the United States, China, Britain and France of the right of veto in the UN Security Council

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has called for a large—scale reform of the UN, under which the "Permanent Five " in the Organization's Security Council - Russia, the United States, China, Britain and France - should be deprived of the right of veto.

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