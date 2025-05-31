В продаже появился новый ВАЗ-2109 гаражного хранения

На классифайдах обнаружилась «девятка» цвета «капри» с 850 километрами на одометре. Продавец утверждает, что автомобиль 2004 года выпуска всё время был в одних руках, не эксплуатировался и хранился в гараже.
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