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Царьград

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Юрист SuperJob разъяснил правила присутствия животных в офисе

Юрист SuperJob разъяснил правила присутствия животных в офисе

Александр Южалин из SuperJob объясняет, что решение о присутствии домашних животных в офисе остается за работодателем, однако существуют исключения для секторов, где соблюдение санитарных норм строго обязательно, например, в области общественного питания.

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