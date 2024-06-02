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Владимирские новости

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На ремонт тротуара у Ковровского транспортного колледжа потратят 5 млн рублей

На ремонт тротуара у Ковровского транспортного колледжа потратят 5 млн рублей

Депутаты городского совета рекомендовали мэрии выделить финансовые средства на ремонт до конца лета.На ремонт тротуара около Ковровского транспортного колледжа планируют потратить 5 млн рублей, информирует издание GorodKovrov.

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