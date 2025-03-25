С каким счетом завершился матч между сборными Молдовы и Эстонии в отборах на чемпионат мира-2026

Сборная Молдовы проиграла Эстонии в матче отборочного тура на чемпионат мира - 2026. Сегодня в 19:00 на стадионе «Зимбру» в Кишиневе состоялся матч 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2026 между сборными Молдовы и Эстонии, который завершился победой гостей со счетом 3:2, передает Noi.