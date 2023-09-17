Сыграл в нарды с арабами на судьбу НАТО: Появление Суровикина поставило в тупик Запад. Генерал готовит ловушку

Galina Bobryasheva

Очень большая вероятность! Потому что МО давным давно проводит работу по вытеснению Вагнера и захвату их контрактов. Не просто так они притесняли Вагнер, давили их снарядным голодом, провоцировали на скандал. И эта провокация им удалась. И не просто так погиб Пригожин и Уткин!