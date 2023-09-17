Спички - не игрушка

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Сыграл в нарды с арабами на судьбу НАТО: Появление Суровикина поставило в тупик Запад. Генерал готовит ловушку

Сыграл в нарды с арабами на судьбу НАТО: Появление Суровикина поставило в тупик Запад. Генерал готовит ловушку

Серьезные волнения у Запада вызвал визит генерала Суровикина в Алжир. От туда уже пришли фото, что он встречался с высокопоставленными лицами страны.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Очень большая вероятность! Потому что МО давным давно проводит работу по вытеснению Вагнера и захвату их контрактов. Не просто так они притесняли Вагнер, давили их снарядным голодом, провоцировали на скандал. И эта провокация им удалась. И не просто так погиб Пригожин и Уткин!
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12 час.
Светлана Филатова
Россия вперёд!!!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍👍👍💪
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10 час.
t
tatyanadavydkina
Спасибо за видео - мощное!
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2 час.

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