Сыграл в нарды с арабами на судьбу НАТО: Появление Суровикина поставило в тупик Запад. Генерал готовит ловушку
Серьезные волнения у Запада вызвал визит генерала Суровикина в Алжир. От туда уже пришли фото, что он встречался с высокопоставленными лицами страны.
Комментарии
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Очень большая вероятность! Потому что МО давным давно проводит работу по вытеснению Вагнера и захвату их контрактов. Не просто так они притесняли Вагнер, давили их снарядным голодом, провоцировали на скандал. И эта провокация им удалась. И не просто так погиб Пригожин и Уткин!
Россия вперёд!!!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍👍👍💪
Спасибо за видео - мощное!
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