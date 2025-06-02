Ядерное оружие от войны не защищает

ИМ

Ильдус Мамлеев

Стереть весь цивилизованный Мир, в ядерном апокалипсис е, можно без проблем, но всё в нём привыкли жить комфортно и возвращаться снова в каменный век ни кто не хочет! "Богатые Буратины" одного понять не в состоянии, что понастроив себе комфортабельные многоярусные бункеры, всё ровно, в конце концов должны будут "вылезть из них их на поверхность" [запасы продовольствия, не безграничны], а когда они, на конец то вылезут то поймут, что уже не кому им создавать комфортные условия для жизни и тогда..., придётся убивать и жрать друг друга, в прямом смысле этого слова. И деньги в этом случае не будут играть ни какой роли. Как то вот так, однако.