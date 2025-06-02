Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ядерное оружие от войны не защищает

Ядерное оружие от войны не защищает

2024-2025 годы стали окончательными подтверждением того, что ядерное оружие больше не является элементом военного сдерживания и гарантией покорности соседних стран.

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Комментарии
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nikolay klimov
Северную Корею защищает.
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Стереть весь цивилизованный Мир, в ядерном апокалипсис е, можно без проблем, но всё в нём привыкли жить комфортно и возвращаться снова в каменный век ни кто не хочет! &quot;Богатые Буратины&quot; одного понять не в состоянии, что понастроив себе комфортабельные многоярусные бункеры, всё ровно, в конце концов должны будут &quot;вылезть из них их на поверхность&quot; [запасы продовольствия, не безграничны], а когда они, на конец то вылезут то поймут, что уже не кому им создавать комфортные условия для жизни и тогда..., придётся убивать и жрать друг друга, в прямом смысле этого слова. И деньги в этом случае не будут играть ни какой роли. Как то вот так, однако.
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6 час.
ЮК
Юрий Капустин
А давайте за одно и проверим ... На Польше , Аляске , Германии и Британии ...за тормозит это их ... Или нет ?
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2 час.
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