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NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией разошлись

NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией разошлись

Президент США Джо Байден взял на себя роль кризисного менеджера в ситуации на Украине. Его личное видение развития конфликта разошлось с позицией украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила газета The New York Times.

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