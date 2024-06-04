NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией разошлись

Президент США Джо Байден взял на себя роль кризисного менеджера в ситуации на Украине. Его личное видение развития конфликта разошлось с позицией украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила газета The New York Times.
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